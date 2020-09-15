İstanbul Bayrampaşa'da, trafikte ilerlerken sürücüsünün şerit değiştirmek istediği otomobile, arkadan hızla gelen başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

Kimsenin yara almadığı kaza anı, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.