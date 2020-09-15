Haber Giriş: Kaynak: DHA
Önce şerit değiştiren araca sonra bariyerlere çarptı
İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobile, arkadan hızla gelen başka bir araç çarptı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi.
İstanbul Bayrampaşa'da, trafikte ilerlerken sürücüsünün şerit değiştirmek istediği otomobile, arkadan hızla gelen başka bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.
Kimsenin yara almadığı kaza anı, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul Bayrampaşa kazaSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 14:34
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