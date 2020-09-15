Haber Giriş: Kaynak: AA
Karantinada kapıya uyarı astılar: Tel örgüden içeriye girmek yasak
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da koronavirüse yakalanan yaşlı çift, ziyarete gelenlere hastalık bulaştırmamak için "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak" yazısını astı.
Bolu'nun Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Fazlı Y. ile eşi, COVID-19'a yakalandı.
Tedavileri evde devam eden çift, bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak" yazısı astı. Duyarlılık örneği sergileyen çift, çevredikilerin takdirini topladı.
[Fotoğraf: AA]
Fazlı Y, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Kendilerini ziyarete gelenlerin hastalığa yakalanmaması için bahçe kapısına uyarı yazısı astıklarını belirten Fazlı Y, "Bu, kul hakkı, bunun için böyle bir uyarı yazısı asma ihtiyacı duyduk" dedi.
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