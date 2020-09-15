Antalya Konyaaltı sahiline yanında 6 yaşlarında bir kız çocuğu ile gelen kadının ağladığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada isminin D.M olduğu tespit edilen kadının COVID-19 karantinasında olması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine çevre güvenliği alan polis, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi koruyucu tulum, maske ve gözlük tedbirleri ile kadın ve kız çocuğunun yanına gitti.

[Fotoğraf: DHA ]

Hastaneye götürüldü

Sağlık çalışanlarının ikna ettiği kadın, yanındaki çocukla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, hakkında adli işlem başlatılan D.M'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı ve sağlık çalışanlarının D.M'yi ikna etmeye çalıştığı süreçte ise sahile gelen bazı vatandaşların, yaşananlara aldırış etmeden plajda güneşlenmesi ve denize girmeyi sürdürmesi dikkat çekti.

[Fotoğraf: DHA]

"Ölmek istemiyorum"

Sahildeki vatandaşlardan Volkan Yılmaz, gazetecilere, elindeki bavulla sahile gelen kadının eşyalarını bavuldan çıkarıp, "ölmek istemiyorum' diye bağırdığını söyledi.

Yılmaz, "Kadın önce gülüyordu. Gülmesi bitince de bağırarak ağlamaya, ardından da alkışlamaya başladı" dedi.