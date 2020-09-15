Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da temizlik aracı pikapla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'da Sur Belediyesine ait temizlik aracının pikapla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ait temizlik aracı ile bir pikap kafa kafaya çarpıştı.
Soğanlı mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada 2 aracın sürücüleri Fadıl Karagöz ve Ali Kaya hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kazada yaralanan 2 temizlik işçisi, Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: temizlik aracı kamyonet DiyarbakırSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 15:54
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