Diyarbakır anneleri, 1 yılı aşkın süreden beri HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor. Ailelerin evlat nöbeti bir kez daha HDP'lileri rahatsız etti. HDP'liler il binasına girişte ailelere hakaret etti, gergin anlar yaşandı.

Oturma eylemi yapan bir baba, HDP'li Leyla Güven'in kendisine güldüğünü anlattı.

"Şoförü indi bana alçak dedi. Leyla Güven çıksın desin ki 'Ben yanınızdayım, PKK'yı kınıyorum'. Ben de burayı terk ediyorum. Etmezsem namerdim."

Aileler, bir an önce çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor. HDP önündeki oturma eylemine bugüne kadar 153 aile katıldı. Şu ana kadar 16 aile evladına kavuştu.