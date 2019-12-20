Türkiye
Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın Hatay'da teslim oldu20 Aralık 2019 Cuma 20:59 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 21:01
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 5 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'ndan kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 5 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.S, F.S, S.S, N.Ü. ve S.Y. isimli DEAŞ'lılar, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı 5 kadın, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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