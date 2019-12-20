Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kış aylarında meydana gelen, kimi zaman birkaç gün etkili olan sisin oluşturduğu manzara, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, mahallenin, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kış aylarında kentin üstünü kaplayan sis tabakasıyla ilgi çektiğini söyledi.

Doğal güzelliklerin sisle kaplanmasının eşsiz manzara ortaya çıkardığını anlatan Demirpolat, "Malatya, Diyarbakır, Bingöl gibi çevre illerden insanlar, sırf bu doğa güzelliğini, sis bulutunu görmek için mahallemizi ziyarete geliyor. Herkesi Harput'a bekliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlardan Mehmet Turgut, manzarayı izlemek için ilçe merkezinden Harput'a geldiğini söyledi.

Görüntüden çok etkilendiğini anlatan Turgut, "Bu manzarayı herkesin ömründe bir defa da olsa görmesi gerek" dedi.

Kaynak: AA