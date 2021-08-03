Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hisarönü tahliye edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla Marmaris’te yangının en çok etkili olduğu alanlardan Hisarönü Mahallesi tahliye edildi.

Marmaris'teki yangın 107 saatten fazladır devam ediyor. Yangının etkili olduğu Hisarönü'nden dün büyük bir tahliye gerçekleştirildi.

Rüzgar alevleri hızlandırıyor

Şiddetli rüzgar sebebiyle bugün alevler yeniden yükselmeye başladı. Evlerini terk edenler bugün oradaki durumu görmek için tekrar Hisarönü'ne gitti. 16.30'da alevler yeniden hızlanmaya başladı.

Yangını havadan söndürme çalışmaları gün boyunca devam etti. Hava sıcaklığının 31 dereceyi gösterdiği Hisarönü'nde hissedilen sıcaklık 35-36 dereceye kadar ulaşıyor.

Rüzgarın şiddetini artırdığı bölgeden ara ara alevler yükselirken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.