Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Burak T. yönetimindeki otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Subatan Geçiti mevkisinde karşı yönden gelen Aziz D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada Sürücü Burak T., Nuray D. ve Zeynep B. olay yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Servis Ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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