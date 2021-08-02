Burak T. yönetimindeki otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Subatan Geçiti mevkisinde karşı yönden gelen Aziz D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Sürücü Burak T., Nuray D. ve Zeynep B. olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis Ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.