Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 61 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Dikili ve Seferihisar açıklarındaki lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar bölgeye yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 61 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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