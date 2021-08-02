Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 63 yabancı uyruklu yakalandı, iki zanlı gözaltına alındı.
Sahil güvenlik unsurları, Eceabat ilçesi önlerinde yabancı uyrukluların bulunduğu yelkenli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
İki şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale
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