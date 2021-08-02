Piynartaşı mevkisindeki ağaçlık ve otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Savaştepe Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Olayda 10 dönüm ağaçlık ve otluk alan zarar gördü.