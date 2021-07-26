Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda alışveriş merkezlerinde gerçekleşen 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin Orhan E. ile kızları Aleyna Ş. ve S.E. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden S.E., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfredip terliğini fırlattı.

Sağlık raporları alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.