Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan kişi gazetecilere terlik fırlattı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi baba ile 2 kızı, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. kendisini görüntüleyen gazetecilerden rahatsız olup terlik fırlattı.
Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda alışveriş merkezlerinde gerçekleşen 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin Orhan E. ile kızları Aleyna Ş. ve S.E. olduğunu tespit etti.
Şüpheliler polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden S.E., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfredip terliğini fırlattı.
Sağlık raporları alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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