Yaptıkları hırsızlık yetmiyormuş gibi, o anları kayda alan mahalle sakinine bu cevabı verdiler.

Hırsızlık olayı İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde bakkala giden hırsızlar kapıyı kırarak içeri girdi.

Güvenlik kameralarının açısını değiştirdiler. Ardından raflara yöneldiler. Hırsızlar alarmın çalmasıyla kendilerini dışarı attı.

Etrafa dağılan sigara paketlerini toplarken sesi duyan mahalle sakinleri tarafından fark edildiler.

Hırsızlardan pişkin cevap: Sana ne? Senin mi?

Mahallelilerden biri o anları cep telefonuyla kaydediyordu. Hırsızların kendisine verdiği tepki 'pes' dedirtti. Şüphelilerden biri, kayıt alan kişiye dönerek, "Sana ne?senin mi?" şeklinde tepki gösterdi.

İş yeri sahibi Oğuz Demir, "Saat 03.43 gibi bana alarm sisteminden uyarı geldi. Hemen polise haber verdim. Polisler geldi. Benim de evim yakındı, çıktım geldim. Geldiğimde emniyet kuvvetleri buradaydı. Olay tamamen bitmişti. Dükkandan sadece tekel ürünleri çaldılar. Sigara rafıyla birlikte. Başka hiçbir şeye dokunmamışlar. Bir de alarm sistemini devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Zararım muhtemelen 12 bin ila 15 bin lira arasında" dedi.

Görüntüleri inceleyen polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.