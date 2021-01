Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 27 Aralık Pazar günü iş yerinin bahçesine at arabasıyla gelen kimliği belirsiz kişiler, üzeri brandalarla örtülü yaklaşık 6 ton demiri, iki at arabasına yükleyip, bölgeden uzaklaştı.

Ertesi sabah iş yerine giden işletme sahibi Müjdat Duratimur, bahçedeki demirlerin çalındığını fark ederek, durumu polise haber verdi.

Demir hırsızlığı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis bölgede delil toplayarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Biz bunları vinç yardımıyla kaldırıyoruz'

İşletme sahibi Müjdat Duratimur, "Nasıl kaldırıp at arabalarına yüklemişler şok içerisindeyim. Biz bunları vinç yardımıyla kaldırıyoruz, çok ağır bir malzeme. Ama hırsızlar bunların çoğunu yerinden oynatmışlar. İş yerime at arabalarıyla yükleme yapmak için aynı gün içinde yarım saatte bir 5- 6 kez gelip gitmişler. Sanki kendi iş yerlerinde çalışıyorlar gibi çalışmışlar. Zararım 30 bin liradan fazla. Kendilerinden şikayetçiyim ve bu kişilerin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.