Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, az bulutlu olması, sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don olayı ile sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Ardahan'da 16, Kars'ta 14, Erzurum'da 9, Iğdır'da 8, Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 9, Erzurum ve Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ağrı'da 5, Ardahan'da 7 derece olması tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum'da şadırvanlar dondu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan'da ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı

Ardahan'da da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Kura Nehri bölesinde soğukların etkisiyle oluşan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır'da dondurucu soğuklar

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, kent merkezi ve köylerde yoğun sis oluştu.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Iğdır-Kars, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Nahçıvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

Ağrı'da araçlara battaniye ve halı örttüler

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı etkiledi.

Kentte vatandaşlar soğuğa karşı önlem almak için araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü.

Siste dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Kars Çayı ve Çıldır Gölü dondu

Kars'ta da dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Çayı ve Çıldır Gölü tamamen dondu. Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün bazı bölümlerinde buz kütleleri oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye, halı ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli'de dereler buz tuttu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu araçların camları ve dereler buz tuttu.

İlçede soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.