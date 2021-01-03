Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Mıdık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 1640 litre sahte içki ele geçirildi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçki
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