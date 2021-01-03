Merkeze bağlı Kılbasan köyündeki engelli vatandaşların yatılı kaldığı bir bakım merkezinin yatakhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Merkezin personeli, yatakhanelerde kalan engelleri tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Binada 27 kişi bulunuyordu

Yangında dumandan etkilenen ve ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan zihinsel engelli 10 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Merkezin yöneticisi Abdulkadir Ötgün, yangının çıktığı binada 27 kişinin kaldığını söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüklerini ifade eden Ötgün, "Görevlilerimiz yangını fark ederek müdahale ediyorlar. Dumandan etkilenenleri hemen çıkarmışlar. Tahliye ettikten sonra itfaiye ekiplerimiz gelmiş." dedi.