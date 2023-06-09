Hırsız duvara not bıraktı: Nasıl çaldık

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hakkı Hızar’a ait inşaat halindeki binaya giren hırsızlar kabloları çaldılar. Hırsızlar inşaatın duvarına 'nasıl çaldık' yazarak kayıplara karıştı.

Sabah inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen elektrikçi Yalın Çağlayan, duvardaki yazıyı görünce şaşırdı.

Daha sonra tesisatı kontrol eden Çağlayan, tesisata döşeli olan elektrik kablolarının kesilerek boruların çalındığını fark etti.

Bunun üzerine inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar’ı arayan Çağlayan, karakola giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müteahhit Hakkı Hızar, inşaata kamera takarak önlem alacaklarını kaydetti.