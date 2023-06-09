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Türkiye
İHA 09.06.2023 16:59

Hırsız duvara not bıraktı: Nasıl çaldık

Kastamonu’nun Cide ilçesinde inşaat halindeki binaya girerek elektrik kablolarını çılan hırsızlar, duvara 'nasıl çaldık' yazarak kayıplara karıştı. Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu.

Hırsız duvara not bıraktı: Nasıl çaldık
[Fotograf: İHA]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hakkı Hızar’a ait inşaat halindeki binaya giren hırsızlar kabloları çaldılar. Hırsızlar inşaatın duvarına 'nasıl çaldık' yazarak kayıplara karıştı.

Sabah inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen elektrikçi Yalın Çağlayan, duvardaki yazıyı görünce şaşırdı.

Hırsız duvara not bıraktı: Nasıl çaldık

Daha sonra tesisatı kontrol eden Çağlayan, tesisata döşeli olan elektrik kablolarının kesilerek boruların çalındığını fark etti.

Bunun üzerine inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar’ı arayan Çağlayan, karakola giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

 Müteahhit Hakkı Hızar, inşaata kamera takarak önlem alacaklarını kaydetti.

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