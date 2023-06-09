Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 09.06.2023 16:19

Bolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu’da, Ankara-Zonguldak kara yolunun geçtiği Yeniçağa ile Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Bolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
[Fotograf: İHA]

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Ankara-Zonguldak’ı birbirine bağlayan noktalardan birisi olan D-750 kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun Ankara istikametine gidiş yönü kapatıldı.

Bolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Mengen ilçesinden araçlar Gökçesu Beldesi yoluna trafik ekiplerince yönlendiriliyor. Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi nedeniyle karayolları ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken ulaşım Zonguldak yönüne kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan heyelan nedeniyle dağlardan yuvarlanan bir kayanın, önlem maksatlı konulan beton bariyeri kırdığı görüldü. Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

ETİKETLER
Bolu Heyelan
Sıradaki Haber
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
16:50
Bakan Özhaseki: Ülkemizi her türlü afetten korumak için gayret edeceğiz
16:40
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton balık yakalandı
16:31
Depremde bacaklarını kaybetti, dalıştan vazgeçmedi
16:18
Deniz üstü rüzgar enerjisinde Ege ve Marmara'daki potansiyel alanlar öne çıkıyor
16:14
Rusya: Belarus’a 7-8 Temmuz’dan sonra taktik nükleer silahlar konuşlandırılacak
Edirne'nin 'nostaljik semti': Kaleiçi
Edirne'nin 'nostaljik semti': Kaleiçi
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ