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Türkiye
TRT Haber 09.06.2023 16:02

İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığındaki çeteye operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Jandarma, bir çetenin sahte dolar basıp Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Şüphelilerin Kağıthane'de bir depoyu kullandığı, burada çok sayıda koli ve kasa bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 Türk ile 3 İsveç, 1 İngiltere ve 1 Gana vatandaşı suçüstü yakalandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarı"

Kasalarda 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Şişli’de kiraladığı lüks villalarda da arama yapan Jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu.

Ele geçirilen sahte paranın, "Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı" olduğu belirtildi.

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