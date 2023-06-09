İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

Jandarma, bir çetenin sahte dolar basıp Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Şüphelilerin Kağıthane'de bir depoyu kullandığı, burada çok sayıda koli ve kasa bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 Türk ile 3 İsveç, 1 İngiltere ve 1 Gana vatandaşı suçüstü yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarı"

Kasalarda 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Şişli’de kiraladığı lüks villalarda da arama yapan Jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu.

Ele geçirilen sahte paranın, "Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı" olduğu belirtildi.