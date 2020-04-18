Hiç belirti vermedi. Koronavirüs şüphesi bulunan bir vakayı tedavi ettiği için tomografisi çekildi. Sonuç pozitif çıktı. Tedavisi başarıyla sonuçlandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Murat Hakan Tenekeci'nin tek şikayeti hafif sırt ağrısıydı. Endişe, korku ve iyileşme ümidi. Bu karışık duygular ile hekim gömleğini çıkardı. Hasta yatağına yattı. Tedavisi tam 18 gün sürdü.

Hastane günlerinden en çok aklında kalan ise ailesine duyduğu özlem.

Doktor Terekeci, tedavileri devam eden hastalara umut olmak için plazma bağışçısı olacak.

Virüse yakalanan ve iyileşen Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci şunları kaydetti;

"Şaşkınlıkla karşıladık, hiçbir klinik bulgumuz yok akcigerlerimizde tomografilerde nasıl bu kadar tutunum olabilir açıkçası şaşırdık. Hekim de olsanız karşınızda bilinmedik bir düşman olduğunu düşünüyorsunuz tedavisi belli değil nasıl seyredeceği belli değil bağışıklık sistemi çok önemli burada. Hemen tedaviye başladık ciddi halsizliğimiz oldu, halsizlik bitkinlik ateş ve periyodları 39 üstünde seyreden düşmeyen boğaz baş ağrısı. Tad alma duygusunu kaybediyorsunuz. Bir de ciddi konjictivit yani gözlerimde ciddi kızarıklıklar oldu aynaya baktığımda kendimden korktuğumu hissettiğim anlar oldu. Bakıyorsunuz kıpkırmızı gözler var. 18 gün boyunca küçük odada kalıyorsunuz hayatınızı gözden geçiriyorsunuz 3 çocuğum var onlara çok az zaman ayırdığımı hissettim. Bana şimdi sorsalar hasta olacaksınız dünyada hangi ülkede olmak istersiniz deseler ikinci alternatif olmadan Türkiye derdim."