Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.06.2024 19:10

HGS ödemelerinde dolandırıcılık riskine karşı vatandaşlar uyarıldı

PTT AŞ, vatandaşları, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik borçlu olduklarına dair gelen kısa mesajlara ve bakiye yüklemesi yaparken karşılaşabilecekleri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HGS ödemelerinde dolandırıcılık riskine karşı vatandaşlar uyarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirket isminin HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Dolandırıcıların, vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderdiklerinin ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirildiklerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/ ' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir."

ETİKETLER
PTT Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
Sıradaki Haber
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:22
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
19:56
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
19:34
Cevdet Yılmaz Hatay'da İl Değerlendirme Toplatısı'nda konuştu
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 Liderler Zirvesi paylaşımı
19:23
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
17:48
Bakan Yumaklı: Uçaktaki 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ