Ardeşen ilçesinin Elmalık Mahallesi'nde, Davut Yılmaz'a ait iş yerinin duvarı, yağış nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucu yıkıldı.

Arka bölümü toprakla dolan iş yeri, yağışın devam etmesi ve duvarlardaki çatlaklar sebebiyle boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

Heyelan yolu kopardı

Ardeşen ilçesinin Seslikaya-Tunca Grup yolu, Çıraklar Mahallesi, Güneysu ilçesine bağlı Yeşilköy, Yeniköy ve Kıbledağı, Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyü yollarında heyelanlar meydana geldi. Bir kamyon uçurama kayan yolda askıda kaldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Bölgede yağış sürüyor

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, heyelanların ufak çaplı olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 70 kişilik ekibin il genelinde yol temizleme çalışması yürüttüğünü söyledi.

Bölgede yağışın devam ettiğine dikkat çeken Türüt, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Çayeli ve Güneysu ilçelerinde yağış sonucu tarım arazileri zarar gördü.

AFAD ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çalışma yürütüyor.