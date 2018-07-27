Her taşın altından FETÖ sanığı Brunson çıktı

Terör örgütleriyle teması tespit edildi. Terör olayları öncesi ve sonrası saldırı bölgelerindeydi. 15 Temmuz ihaneti öncesi "hazır olun" mesajları attı.

Bunlar FETÖ sanığı Amerikalı Andrew Craig Brunson hakkındaki iddialardan sadece bazıları.

Rahip olarak yerleştiği ülkede adı darbe girişimi ve terör olaylarına karıştı. 1993'ten bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren FETÖ sanığı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede bunun gibi bir çok çarpıcı iddia yer alıyor.

15 Temmuz'u biliyor muydu?

İddianameye göre Brunson 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'nün gizli haberleşme ağı eagle üzerinden "Temmuz'da İstanbul'da çok büyük bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın" mesajı paylaştı.

Milletin direnişiyle darbe girişiminin püskürtülmesi FETÖ yöneticileri kadar Brunson'u da üzdü. Cep telefonunda buna dair mesajlar bulundu.

FETÖ yönetimiyle temasta

Peki Brunson kimlerle temastaydı? Din adamı kisvesine sığınan Brunson'ın FETÖ yöneticileriyle irtibatı belgelendi. İddanamede kanıtlar yer aldı. Örgütün Ege yöneticisi firari Bekir Baz ile 293 kez görüşmüştü.

Her taşın altından o çıktı

2015 Temmuz'unda Şanlıurfa Suruç'taki terör saldırısı sırasında da Brunson oradaydı. Kobani bahanesiyle başlatılan terör olayları ve Sur'daki çukur eylemlerinde de Brunson'un izi bulundu.

Brunson rahip kisvesini propaganda faaliyetleri için sürekli kullanıyordu. Buna dair ayrıntılar da iddianamede yer buldu. Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nde PKK ve FETÖ'yü öven konuşmaları belirlendi.

Konu yargıda. Brunson hakkındaki nihai kararı Bağımsız Türk Mahkemeleri verecek.

Kaynak: TRT Haber