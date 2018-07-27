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Köpeği otomobiliyle sürükleyen kişiye 4 bin 252 lira para cezası

Muğla Seydikemer'de köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Köpeği otomobiliyle sürükleyen kişiye 4 bin 252 lira para cezası

Antalya-Fethiye karayolunda seyir halindeki 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan R.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.D.'ye 4 bin 252 lira idari para cezası kesildi.

Yaralı köpeğin tedavisi devam ediyor

Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü yetkililerince sahibinden alınan yaralı köpeğin tedavisi, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde sürüyor.

Merkez sorumlusu Veteriner Emre Kangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın 5 yaşlarında, erkek ve kangal cinsi olduğunu söyledi.

"Yaraların iyileşmesi iki hafta sürecek"

Köpeğin sürüklenmeye bağlı vücudunun farklı yerlerinde değişik büyüklüklerde yaralanmalar bulunduğunu aktaran Kangal, "Yaralar zamanla çürüyecek ve yerine yeni deri oluşacak. Yaraların iyileşmesi yaklaşık iki hafta sürecektir. Tedavi süresince köpek barınakta kalacak. Rehabilitesinin ardından uygun bir kişi bulunursa sahiplendirilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, köpek
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