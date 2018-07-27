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Dışişleri Bakanlığı'ndan şehitler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 1983’te Lizbon’da şehit edilen Cahide Mıhçıoğlu ve 2013'te Mogadişu'da şehit edilen Sinan Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığından şehitler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, terör saldırılarında 1983’te Lizbon’da şehit edilen Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu ve 2013'te Mogadişu Büyükelçiliği'nde görev yaparken şehit düşen Polis Memuru Sinan Yılmaz için taziye mesajları yayınladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, “Ermeni Devrimci Ordusu” (ARA) terör örgütü tarafından 27 Temmuz 1983’te Lizbon’da şehit edilen Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu’nu saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Bakanlık, 2013’te Mogadişu Büyükelçiliği’ni hedef alan terörist saldırıda şehit düşen polis memuru Sinan Yılmaz için yayımladığı taziye mesajında ise şunları paylaştı:

“Mogadişu Büyükelçiliğimizi hedef alan 27.07.2013 tarihli terörist saldırıda şehit düşen Polis Memuru Sinan Yılmaz’ı saygı ve rahmetle anıyoruz. ”

Kaynak: AA

Etiketler: taziye, Dışişleri Bakanlığı
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