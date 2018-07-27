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Anayasa Mahkemesinden FETÖ'cülerin iddialarını çürüten karar

Yüksek Mahkeme, FETÖ tutuklusunun, kalabalık odada tutulması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğiyle ilgili başvurusunu kabul edilemez buldu.

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Anayasa Mahkemesinden FETÖcülerin iddialarını çürüten karar

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan eski bir hakimin, cezaevinde kalabalık koğuşta bulunması dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Yüksek Mahkemenin, FETÖ sanıklarının yargılandıkları davalarda da dile getirdikleri, kalabalık koğuşta tutulmaları nedeniyle hak ihlali yaşandığı iddialarına yönelik bir kararı yayımlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bir hakim, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen tutuklu, bulunduğu koğuştaki kişi sayısının fazla olduğunu, bu sayının azaltılmasını talep ederek infaz hakimliğine başvurdu. Hakimlik, tutuklunun talebini reddetti.

Tutuklunun, bu karara ilişkin Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz da reddedildi.

Bunun üzerine tutuklu, cezaevinde kalabalık odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvurucu, sıcak su imkanından yeterince yararlanamadığını, eşya dolabı ve ranza sayısının yetersiz olduğunu da öne sürdü.

Yüksek Mahkeme, iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

Kaynak: AA

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