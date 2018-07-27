Jandarmadan silah imalathanesine operasyon: 10 tutuklama

İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da örgüt kuran bir grubun silah imal edip piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda; şüphelilerin kimlik bilgileri ve imalatta kullandıkları adresler tespit edildi.

Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde, biri silah imalathanesi olarak kullanılan 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi

Adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilogram toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.

İmal edilen tabancaların, imalathaneden içerisinde özel dizayn edilmiş bölmeler bulunan araçlarla sevkinin yapıldığı ve şüphelilerin dikkat çekmemek için silahları çocuk giyim eşyaları satan mağazayı da paravan olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yakalanan silah imal eden ustanın, eşi ile imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ortaya çıktı.

Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA