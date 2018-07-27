  • 28 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da jandarma müdürü FETÖ'den tutuklandı

İstanbul'da jandarma müdürü FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda jandarma müdürü FETÖden tutuklandı

İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik çalışması sürüyor.

Soruşturmada, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün sözde imamlarıyla görüştüğü belirlenen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk de Ankara'da gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Zerk, sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER