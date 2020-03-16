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HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz'a hapis cezası
Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın yargılandığı davada karar açıklandı.
Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
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