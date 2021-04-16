Gürpınar eski Belediye Meclis Üyesi ve Erciş’in eski HDP Belediye Başkanı Yıldız Çetin hakkında Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Tutuklu yargılanan Çetin’e, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay, terör örgütü propagandası suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 8 yıl 12 ay 22 gün hapis cezası verildi.

