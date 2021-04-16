Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 09:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis
HDP’li eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin’e 9 yıl 22 gün hapis cezası verildi.
Gürpınar eski Belediye Meclis Üyesi ve Erciş’in eski HDP Belediye Başkanı Yıldız Çetin hakkında Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Tutuklu yargılanan Çetin’e, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay, terör örgütü propagandası suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 8 yıl 12 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Etiketler: HDP Terör Örgütü
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