Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
HDP il binasında terör izleri
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman’da terör propagandası yaptığı belirlenen kişilere düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. HDP il binasında yapılan aramalarda örgüt üyelerinin resimleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör propagandası yaptıkları belirlenen, HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş ile il yönetimindeki M.H., H.A. ve B.G. gözaltına alındı.
4 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gölbaşı Caddesi üzerindeki HDP il binasında arama yapan polis, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri, öldürülen örgüt üyelerinin resimleri ile yasaklı kitaplar ele geçirdi.
Etiketler: HDP Terör Örgütü
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