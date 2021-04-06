Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 10 bin litreye yakın kaçak içki ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İrfaniye Mahallesi Sülüklü mevkisindeki tavuk kümesi görünümlü bir depoda, kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığını tespit etti.
Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 bin 464 litre şarap, 165 litre votka, 17 bin 858 litre etil alkol ve 4 bin 500 adet içki aroması ele geçirdi.
Operasyonda B.S, S.K, B.İ. ve A.G.K. gözaltına alındı.
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