Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 476 tarihi eser ele geçirildi: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ve Buldan ilçelerinde, ellerindeki tarihi eserleri satmaya hazırlandıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı. Operasyonda farklı dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede bazı zanlıların ellerindeki tarihi eserleri satmak üzere çalışma yaptıklarını tespit etti.
6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, farklı dönemlere ait 442 sikke, 1 heykel başı, 1 gözyaşı şişesi, 15 tarihi obje ile 17 yüzük ele geçirildi.
Eserlerin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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