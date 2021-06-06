Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haziran gelse de kar yağmaya devam ediyor
Yaz geldi ama soğuk hava bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Erzincan, Artvin ve Bayburt'un yüksek yerlerine kar yağdı.
Yaz geldi, hava ısındı. Ancak yüksek noktalara kar yağmaya devam ediyor.
Erzincan'da rakımı 3 bin metrenin üzerinde olan bölgelere kar yağdı. Haziran ayında dağların zirvesi beyaza üründü.
Üzümlü ilçesinde de benzer manzaralar vardı.
Zirveleri kaplayan kar seyirlik görüntüler oluşturdu.
Yaylalar karla kaplandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yayla evlerini kontrole gidenler kar sürprizi ile karşılaştı. 2 bin 540 rakımlı Balıklı Yaylası beyaza büründü.
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Karçal Dağı ile Bayburt'un Dumlu Köyü Yaylası da sıcaklıkların aniden düşmesi ile birlikte haziran ayında kara teslim oldu.
Etiketler: Kar Yağışı
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