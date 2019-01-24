Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen "Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı"na katıldı.

'10 yılda hayvanlar için 31 milyon lira mali destek sağlandı'

Bakan Pakdemirli kendisinin de bir hayvan sahibi olduğunu söyledi. "Kral" isimli köpeğinin ölümünün ardından ailece yaşadıkları üzüntüyü anlatan Pakdemirli, "Şimdi de Paşa isimli bir köpeğimiz var. Üç evladım var, beş kişilik aileyiz. O da bizim altıncı evladımız. Biz öyle görüyoruz. Hepimiz de öyle görmeliyiz ama diğer taraftan da geçen yıl hanımla Fenerbahçe Kalamış'ta bisiklete binerken köpeklerin saldırısına uğradık. Köpek geldi beni ısırdı. Köpek sahibi olarak köpeklerden korkmamanın hoyratlığını yaşıyoruz. Ben takmadım ama bunun da rahatsız edici tarafı olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yerel yönetimlerce kısırlaştırılıp aşılanan sahipsiz hayvanların, alındıkları ortama geri bırakıldığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ülkemizde rehabilite edilmemiş tahmini 800 bin sahipsiz hayvan mevcuttur. Yerel yönetimlerce kurulan toplam 86 bin 500 hayvan kapasiteli 234 hayvan bakımevi bulunmaktadır. Yerel yönetimler tarafından 2004-2018 yıllarında, 1 milyon 352 bin sahipsiz hayvan aşılanmış, 1 milyon 80 bin hayvan kısırlaştırılmış ve 316 bin hayvan bakımevlerinde sahiplendirilmiştir. Bakanlığımızca, 2009-2018 yıllarında 61 yerel yönetime toplam 31 milyon lira mali destek sağlanmıştır. Bu dönemde, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması maksadıyla yerel yönetimlere 9 milyon 254 bin lira mali destek verilmiştir. 3 milyon 750 milyon liralık mikroçip, kulak küpesi ve mikroçip okuyucu yerel yönetimlere dağıtılmıştır. Bakanlığımızca, 2017 ve 2018 yıllarında, 1 milyon 350 bin lira tutarında kedi evi ve köpek kulübesinin dağıtımı yapılmıştır. Sahipsiz hayvanların beslenmesi maksadıyla da su-mama kaplarıyla otomatik su ve mama makinaları temin edilmiştir."

Pakdemirli, sahipsiz hayvanların korunması çalışmalarının, belediyelerle iş birliği halinde "aşıla, kısırlaştır, işaretle, kaydet, sahiplendir, izle ve denetle" ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, hayvan hakları ihlalleriyle ilgili olarak 2007-2018 döneminde toplam 9 milyon 151 bin 700 lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

Uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi maksadıyla Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapıldığını belirten Pakdemirli, bu konuda TBMM'de 2014'te görüşülen tasarının, ilgili yasama döneminin sona ermesi nedeniyle yasalaşamadığını anımsattı.

"Suçu işleyen her kimse cezasını öder"

Pakdemirli, son dönemlerde hayvanlara yönelik kasten öldürme, işkence, eziyet ve kötü muamele fiillerinde artış görüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu durum, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kamuoyu vicdanını rahatsız etmektedir. Bu sebeple Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş, Bakanlığımız tarafından, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla koordineli olarak değişiklik taslağı üzerinde çalışılmıştır. Söz konusu taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin, suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülmektedir. Ayrıca, vatandaşlar tarafından sıkça şikayet konusu olan, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanmasına dair değişiklik öngörülmüştür. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artmasını engellemek maksadıyla, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz. Bakanlığımız, hayvanlara şiddet ve kötü muamele gösterenlere gereken cezaların verilmesi maksadıyla, ilgili kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir."

Pakdemirli, her ne kadar fonksiyonel ve konforlu olsalar da barınakların hayvanların doğal yaşam şartlarına uygun olmadığına dikkati çekerek, "Biz hayvan hapishanesi yapmak istemiyoruz. Mümkün mertebe bu işten de uzak durmaya gayret edeceğiz." dedi.

Bu kapsamda belediyelere yönelik yaptırım olup olmayacağının sorulması üzerine de Pakdemirli, "Şunu unutmayın, suçu işleyen her kimse cezasını öder." ifadesini kullandı.

Çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak

Bakan Pakdemirli, çiftçi ve üreticiler için önemli bir haberi kamuoyuyla paylaştı.

Pakdemirli, 2018 yılı eylül-ekim-kasım ayları çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü (yarın) başlanacağını söyledi.

Toplam 255 milyon lira ödeme yapılacak

Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki gruba ayırdığımız 260 bin 615 üreticimize, 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için toplam 255 milyon lira ödeme yapmış olacağız. Birinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 6-8 olan üreticilerimize 25 Ocak Cuma günü saat 18.00'den sonra 113 milyon 787 bin lira ödeyeceğiz. İkinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olan çiğ süt üreticilerimize ise 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin lira ödeme yapacağız."

Pakdemirli, bu çalıştaydan çıkacak sonuçları Bakanlığın değerlendirmelerine ekleyeceklerini de söyledi.

Kaynak: AA