Yalçın tepeleri, sarp kayalıklarıyla Türkiye’nin en uçtaki kalelerinden biri olan Hakkari Dağlıca, etrafındaki 7 üs bölgesi tarafından korunuyor.

TRT Haber ekibi, 2 bin rakımlı Şikefte Geliği Tepesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Fatih Duru Üs Bölgesi'ne gitti. Bölgedeki dağlar adeta törpülenerek yollar yapılmış.

Bu zorlu coğrafyayı kontrol etmenin yolu ise teknolojiden geçiyor. Geçilmez denen bu yüksek tepeler Mehmetçiğin denetiminde ve artık teröristlerin hareket imkanı yok.

ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri her mevsimde görevlerin yerine getirilmesini sağlıyor. Çift koruma sisteminin olduğu üs bölgesinde, en ağır roket saldırılarına bile dayanabilen zırhlı koruma bölümleri bulunuyor.

“Şahingöz” ile bölgedeki her hareket gözlem altında

Teröristin sızma teşebbüslerine karşı, harekete duyarlı teller kullanılıyor. Şahingöz termal kamera sistemi ile bölgedeki her hareket gözlem altında.

Hudut Bölük Komutanı Yüzbaşı Evgin Serbest, “Emniyetle ilgili olarak 360 derece 7 gün 24 saat gözetleme yapabildiğimiz ASELSAN’ın kurmuş olduğu Şahingöz termal kamera sistemlerimiz var. Üzerinde uçaksavar takılı olan Sarp Kulemiz var. Aynı zamanda kara gözetleme radarımız, 360 derece çevremizi görüntülediğimiz 24 saat DAS kamera sistemimiz var.” dedi.

“Isınmayla ilgili bir problemimiz yok”

Kış, Dağlıca bölgesinde çetin geçiyor. Sıcaklık zaman zaman, sıfırın altında 25 dereceye kadar düşüyor. Ancak bu soğuk havalar da artık sorun olmaktan çıkmış.

2016 yılında komandoların burayı teröristlerden arındırarak kendilerine teslim ettiğini belirten Serbest, “24 saat jeneratörümüz var, 24 saat suyumuz var, ısınmayla ilgili bir problemimiz yok. Herkesin burada emeği var. Biz burada emniyeti aldık, devletimiz gücünü kullanarak bize bu imkanları sağladı.” ifadelerini kullandı.

Irak sınırına 2 kilometre mesafedeki üs bölgesine yönelik sızma girişimleri, bugün sıfıra inmiş durumda.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Memiş Akçam