Kimsenin görmediği ama Türk halkının ezberinde olan, Irak sınırına 6 kilometre mesafedeki Dağlıca 4. Hudut Taburu, diğer adıyla Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Kışlası, Memleketin en uçtaki kalesi konumunda.

Zorlu mücadelelerin verildiği tepelerde şimdi modüler üs bölgeleri bulunuyor ve Türk bayrağı dalgalanıyor. Mehmetçik bu zorlu coğrafyaya artık her mevsim ve hava şartında hakim durumda.

Coğrafi koşulların zorluğuyla kış şartlarının zorluğunun birleşmiş durumda olduğunu dile getiren Dağlıca 4. Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Cemal Kocasarı, “Mehmetçiğimiz gece ve gündüz 24 saat esasına göre üs bölgesinde meydana gelebilecek her türlü olaya müdahale edebilecek aynı zamanda ikmal yapabilecek aynı zamanda personelini ulaştırabilecek şekilde gece gündüz faaliyetlerini sürdürüyor.” dedi.

Zorlu kış şartlarına da dayanacak standartlarda

Bölgede oluşturulan üs bölgeleri yalnızca terör saldırılarına değil zorlu kış şartlarına da dayanacak standartlarda. Kocasarı, “Şu an üs bölgelerimizde yaklaşık 4 ay süreyle Mehmetçiğimize hiç ikmal yapamasak bile onları orada besleyecek kadar ikmal malzememiz yiyeceğimiz içeceğimiz mevcut.” ifadelerini kullandı.

Mevzilerde ise Irak'ın kuzeyinden neredeyse sıfıra indirilen sızmalara karşı teyakkuz durumu sürüyor. Nöbet yerleri hiçbir koşulda terk edilmiyor.

Omuz omuza mücadelenin en güzel örneklerini yaşatıyorlar

Dağlıca’daki Mehmetçik, Kardeş olmanın, silah arkadaşlığının, omuz omuza mücadelenin en güzel örneklerini yaşıyor, yaşatıyor. Tıpkı Yeşiltaş Üs Bölgesi'ndeki askerler gibi…

Onlar vatan toprağının her karışında omuz omuza mücadele ettikleri gibi, birlikte gülüp, birlikte ağlıyor... Bütün coğrafi zorluklara rağmen Mehmetçiğin morali, her zaman en üst seviyede.

Yüreklerindeki o cesaret ise, geride kalan anadan, eşten nişanlıdan alınıyor...

Haber: Damla Erikan

Kamera: Memiş Akçam