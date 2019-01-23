Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada, bazı şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Uzun süreli takibin ardından Bayburt, Erzurum, Trabzon ve Van'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen H.K., U.K., M.D., A.S., Y.S., C.A.G., A.B., G.A., Z.Y. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde cephanelik ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 127 gram toz esrar, 376,91 gram kubar esrar, 0,90 gram sentetik uyuşturucu, çarşafa sarılı halde 1,81 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ile Powergel Magnum ibareli 502,57 gram patlayıcı madde, 1 adet yivsiz otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız Smith Wesson 38 kalibre toplu tabanca, 2 adet ruhsatsız Beretta tabanca, 134 adet 38 kalibre toplu tabanca fişeği, 25 adet 7,65 milimetre fişek, 23 adet 9 milimetre fişek, 2 adet M16 fişeği ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA