Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Hizmet Merkezlerinden vatandaşlara sağlanan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet vermesi amacıyla açılan Sosyal Hizmet Merkezlerinden geçen yıl 10 milyon vatandaşımız faydalandı." dedi.

Selçuk, sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki ihtiyaçları karşılayan merkezlerin sayısının, 2013'te 120 iken 2018'de 321'e ulaştığını belirtti.

Selçuk, nöbetçi meslek elemanlarının bulunduğu ve 7/24 esasına göre çalışan merkezlerin sayısının, 2023 yılına kadar 424'e ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA