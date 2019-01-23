Bursa'da su fiyatlarına üçüncü kez yüzde 10'luk indirim yapılmasını ve fiyatların belirlenmesinde kullanılan ilk kademe bareminin 10 metreküpten 12 metreküpe çıkartılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatı üzerine fiyatlarda indirime giden BUSKİ Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin hazırlığını tamamlayarak, ilgili karar maddesini Meclis üyelerinin onayına sundu. Yapılan değerlendirmede karar, oy birliğiyle alındı.

Kararın oylanması sonrasında söz alan Aktaş, su fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan ilk kademe bareminin 10 metreküpten 12 metreküpe çıkartılmasını da istedi. Aktaş'ın bu isteği de Meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

"İki indirim birden oldu"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Ocak 2018 ve Ekim 2018'de su fiyatlarında iki kez ayrı ayrı yüzde 10'luk indirime gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu Türkiye çapında başlayan bir hamle idi. Hükümetimizin, Maliye Bakanlığımızın fiyat artışına gidilmemesi hatta düşürülmesi konusunda teşvikleri vardı. Daha önce aldığımız karar gereği fiyatlar TEFE-TÜFE oranına endekslendiği için su fiyatlarındaki indirimleri vatandaşlarımız çok hissetmemişti. Aralık ayında TEFE-TÜFE oranı yüzde -1,42 çıktı. Ocak ayında da oran, yüzde -0,44 olarak açıklandı. Aslında suda iki kez düşüş olmuştu fakat TEFE-TÜFE oranları bu indirimleri normalleştirdi."

Aktaş, suya üçüncü kez yapılan yüzde 10'luk indirimle Bursalıları bir kez daha olumlu etkilemenin huzurunu yaşadıklarını vurguladı.

İndirimin detaylarına değinen Aktaş, şu bilgileri verdi:

"Burada ikinci bir rahatlama da şu şekilde olacak. Daha önce fiyat değişimi 10 metreküpe kadardı. Genel anlamda su kullanımının yüzde 70'i 10 metreküpe kadar. Bunu da 12 metreküpe çıkardık ki aile bütçelerine önemli artı değer sağlayacak bir başka konu. 12 metreküpten sonra fiyatlamada yüzde 50'lik artış söz konusu. Dolayısıyla bugün iki indirim birden oldu. Yüzde 10'luk su indirimi ve 10 metreküp olan ilk kademe bareminin 12 metreküpe çıkartılması. 1 Şubat tarihinden itibaren halkımızın yapılan indirimleri ziyadesiyle hissedeceğini umuyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, su fiyatlarına yapılan indirimlerden doğacak açığı uygulayacakları tasarruf tedbirleri ve satın almalarla absorbe edeceklerini belirterek, söz konusu kararların ilçe belediyelerinin de beklentisi olduğunu aktardı.

Kaynak: AA