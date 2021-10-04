Broşür dağıtıldı, hayvanlara karşı doğru davranışlar hatırlatıldı. 'HAYDİ' uygulaması hakkında bilgi verildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polis ekibi HAYDİ, Hayvanları Koruma Günü'nde okullardaydı. Hayvan haklarıyla ilgili çocuklar bilgilendirildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Sinem Arslan, "Küçük arkadaşlarımıza, yarının büyüklerine hayvanlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini, onlara karşı kötü davranmamalarını, yaptığımız icraatları onlara da anlattık" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde HAYDİ polisleri ilkokul öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte öğrencilere 'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüsü Kimlik Kartı' verildi.

Polisler, çocukları hayvan hakları ile ilgili bilgilendirdi

Ekipler, beraberinde getirdikleri broşürlerle yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Minikleri hayvan gönüllüsü olmaya davet etti.

Çocuklar, alana getirilen kediye de büyük ilgi gösterdi. Programda, polis ekipleri ile öğrenciler birlikte çeşitli etkinlikler yaptı.

Haber: Muhammet Fatih Çoban