Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'nde 51 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Kofçaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce 4 ayrı bölgede 3 gün boyunca yapılan araştırmada Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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