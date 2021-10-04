Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Kömeç için Bartın Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Kömeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, görev yaptığı belediye binasına son kez getirildi.

Törene ailesinin yanı sıra, vali, milletvekilleri, MHP Genel Başkanı yardımcıları ve belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in cenazesi, Bartın Cöcü köyünde kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanına defnedildi.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam ettiği için törene katılamayan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise sosyal medya hesabından taziyelerini iletti.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı

Bartın'dan Ankara'ya MHP Bölge İstişare Toplantısına giden kafileyi taşıyan midibüs devrilmişti. Kazada Ahmet Kömeç ile birlikte bir partili de hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştı.