Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 08:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren azalacak
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Sıcaklıklar bugün ve yarın İstanbul'da 16-19, Ankara'da 22-23, Samsun'da 20-23, İzmir'de 25-26 ciarında seyrederken, pazar gününden itibaren Ankara, Samsun ve İstanbul'da 14, İzmir'de 21 derecelere düşecek.
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