Hava sıcaklıkları bugünden itibaren azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın ülke geneli yağışlı, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Yağışlar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çarşamba günü Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Kıyı Ege parçalı ve çok bulutlu, yurdun kalan kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, kalan kesimlerde kar şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının bugün batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken, çarşamba gününe kadar kademeli olarak 18 dereceye kadar sıcaklık düşüşü bekleniyor.

Bugün günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 24, İstanbul'Da 20, İzmir'de 24, Samsun'da 19, Antalya'da 21, Adana'da 27, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 2, İstanbul'da 7, İzmir'de 15, Samsun'da 8, Antalya'da 16, Adana'da 17 derece civarına düşmesi bekleniyor.