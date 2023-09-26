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Türkiye
TRT Haber 26.09.2023 09:34

Hava sıcaklığı yağışla birlikte azalacak

Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Hava sıcaklığı yağışla birlikte azalacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Önümüzdeki beş günlük süreçte ise perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışlı sistem etkili olmaya başlayacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günü ağırlıklı olarak yurdun batı bölgelerinde etkili olan yağışlı sistem pazar gününden itibaren yurt genelinde görülecek.

Hava sıcaklığı yağışla birlikte azalacak

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Yağışlı sistemle birlikte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İstanbul ve Samsun'da 25, izmir'de 28, Antalya ve Adana'da 29, Diyarbakır'da 31 derece civarlarına düşecek.

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