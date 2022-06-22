Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava muhalefeti nedeniyle HADO seferi iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle Hatay Deniz Otobüsü (HADO) seferi iptal edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, meteoroloji verilere göre kentte ani hava değişimlerinin yaşandığı aktarıldı.
Arsuz'dan 23.45'te gerçekleşmesi planlanan HADO Girne seferinin 23 Haziran 09.00'a ertelendiği ifade edilen açıklamada, yolcuların 07.00'de limanda olmaları istendi.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 23:24
- 23:09
- 23:01
- 23:00
- 22:45
Sıradaki Haber
Van'da "torbacı" operasyonunda 27 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz