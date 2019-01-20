2 haftalık yarı yıl tatili başladı. Tatilin ilk haftasında tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı havalar geliyor.

Meteoroloji Uzmanı İbrahim Türk, "Hafta ortasına kadar Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlar göreceğiz. Haftanın 2. yarısında ise bu yağışlı alan doğu bölgelerini de kapsayarak hafta sonuna doğru tüm yurtta yağışlı bir hava hakim olacak." dedi.

Başkente yeniden kar geliyor

Ankara'da pazartesi günü akşam saatlerinde karla karışık yağmurun görüleceğini belirten Türk, İstanbul ve İzmir'de ise bu yağışların yağmur şeklinde olacağını söyledi.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artış gösterirken batıda hava 4-5 derece birden ısınarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

"Doğu'da sıcaklıklar normale dönecek"

Sıcak havanın hafta ortasında da doğu illerine ulaşacağını belirten Türk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Soğuk hava, hafta ortasına kadar doğudaki bölgelerde etkili olmaya devam edecek. Haftanın 2. yarısında ise hem batı hem doğuda sıcaklıkta yükselmeler devam edecek. Soğuk havanın etkisini kaybetmesi ile beraber doğu bölgelerimizde sıcaklıklar normale dönecek."

Meteoroloji yetkilileri, pazar günü Muğla'da, pazartesi Antalya merkezde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber